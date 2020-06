Mieke (36) en Wesley (42) verhuizen Broodjeshof naar Sparrenhof: “Altijd gedroomd van een gezellige brasserie” Koen Moreau

20 juni 2020

12u01 20 Smetlede Het Sparrenhof langs Oude Smetlede op de baan tussen Smetlede en Wetteren heeft met Mieke Smekens (36) en Wesley Bavré (42) nieuwe uitbaters. “In eerste instantie starten we hier met de meeneem- en leverservice van onze broodjeszaak en café met terras. Binnen enkele weken komt daar een tearoom/brasserie bij.”

Sinds zaterdag kunnen wandelaars terug terecht in Het Sparrenhof vlakbij het prachtige natuurgebied ‘Vallei van de Serskampse beek’ langs Oud Smetlede. De zaak werd grondig opgefrist, kreeg een aangenaam terras en zal binnenkort nog meer mogelijkheden bieden.

We waren meteen verliefd op de vele mogelijkheden met deze locatie. Mieke Smekens

“We hebben altijd gedroomd van een eigen eetgelegenheid en we waren meteen verliefd op de vele mogelijkheden van deze locatie”, vertellen Mieke en Wesley. Het koppel heeft twee kinderen, woont in Westrem en baatte de voorbije negen jaar het Broodjeshof uit langs de Oosterzelesteenweg aan de E40 in Wetteren.

Broodjes aan huis

Van Broodjeshof naar Sparrenhof was bijgevolg een kleine stap. “We behouden de naam Sparrenhof, maar brengen de activiteiten van het Broodjeshof mee waardoor je hier voortaan ook broodjes kan ophalen of aan huis laten leveren”, vertelt Mieke. Ook het personeel, goed voor vier mensen, verhuist mee.

Binnenkort brasserie

Naast de broodjes en het café is er nog heel wat meer op til. “Dankzij een totaal vernieuwde keuken zullen we, weliswaar gescheiden van het café, langs de zijkant van het gebouw binnen enkele weken ook een eetgelegenheid voorzien.” Een pannenkoek, wafel, ijsje, spaghetti, croque, rib-eye steak of scampi’s eten zijn enkele van de mogelijkheden die de zaak binnenkort aanbiedt.

Speciaal voor gezinnen met kinderen werd de speeltuin uitgebreid. Wesley Bavré

Daarnaast werd extra geïnvesteerd op gezelligheid en families. “Het petanqueplein hebben we verhuisd naar de zijkant bij het terras en de paddock voor paarden blijft beschikbaar. Daarnaast hebben we de speeltuin fors uitgebreid zodat gezinnen met kinderen hier ongestoord opeen nieuw en rustig terras kunnen genieten of verpozen na bijvoorbeeld een mooie wandeling.”

Feestzaal en rouwmaaltijden

De feestzaal achteraan het gebouw blijft eveneens ter beschikking. “We blijven beschikbaar voor het aanbieden van rouwmaaltijden en denken ook al aan de heropstart van de thema-avonden.” Het Sparrenhof, Oud Smetlede 100 in Oordegem, opent dagelijks vanaf 11 uur. Woensdag is sluitingsdag.

Meer info en broodjes bestellen via www.hetsparrenhof.be.