Met pijn in het hart: Sporthal Lede blijft gesloten, geen kermissen tot eind september maar... wekelijkse markt blijft Koen Moreau

28 juli 2020

19u25 6 Lede Aansluitend op de veiligheidsraad werd dinsdag ook in Lede beslist enkele coronaregels duidelijker te stellen.

“De gemeentelijke zalen kunnen niet gehuurd worden en de sporthal is enkel toegankelijk voor kinderen onder de 12 jaar”, licht burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) toe. Met pijn in het hart schrapt de man ook de toekomstige kermissen en de geplande voorstellingen in GC De Volkskring. “Het is jammer, maar we mogen geen risico nemen.”

Wekelijkse markt blijft

In tegenstelling tot Erpe-Mere, waar de maatregel direct tot eind 2020 geldt, beperkt Lede het kermisverbod voorlopig tot eind september. “Net als veel mensen hopen we dat in oktober de kermis van Impe mogelijk zal zijn.” Aan de wekelijkse markt wordt niet geraakt.

“De mensen volgen de mondmaskerplicht heel goed op en een duidelijk regel is te verkiezen boven een met tal van uitzonderingen”, motiveert Uyttendaele de algemene mondmaskerplicht in alle hoeken en gaten van Groot-Lede. “Samen met Erpe-Mere hebben we tal van borden besteld die aan al onze invalswegen komen zodat iedereen op de hoogte is van deze maatregel.” Daarmee blijven Lede en Erpe-Mere veel strenger dan de buurgemeenten.

Mondmaskerplicht bij buren

Zo zijn de drie burgemeesters van Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem tegen een verplichting van het mondmasker op hun grondgebied. “We vinden dat je buiten moet kunnen ademen. Daarom kiezen we er niet voor om mondmaskers te verplichten in al onze straten. We vragen wel aan iedereen een mondmasker te dragen op plaatsen waar zij zelf vinden dat een veilige afstand niet bewaard kan worden”, aldus burgemeester Lieven Latoir (NH) van Sint-Lievens-Houtem.

In (Groot-)Wetteren wordt eveneens een algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor alle publieke plaatsen binnen de bebouwde kom. In Wichelen werden nog een specifieke maatregelen gepubliceerd. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) maakte wel al bekend dat daar in de openbare ruimte in een straal van 50 meter rondom de kinderopvang alsook rond de jeugd- en speelkampen en de scholen en in de woonzorgcentra het dragen van een mondmasker steeds verplicht is.