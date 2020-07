Meisjes Chiro Nele Lede beleven gepland buitenlands kamp in Dentergem: “Buitenland was leuk geweest, maar we zijn al blij dat op kamp kunnen” Koen Moreau

03 juli 2020

20u28 6 Lede Een van de eerste jeugdbewegingen die de kampeerzomer startte was Chiro Nele uit Lede. Met 150 meisjes verblijven ze momenteel bij een landbouwer in Dentergem in West-Vlaanderen.

Met een bestemming op amper 50 kilometer van het eigen Chiroheem is die plek heel wat dichter gelegen dan het geplande tienjarig buitenlands kamp in Boedapest, Hongarije. “Door de cororonamaatregelen was dat geen optie, maar we zijn blij dat we hier een plan B vonden”, luidt het.

De meisjes laten het in elk geval niet aan hun hart komen. “Er is meer dan voldoende speelruimte en dat is ook nodig aangezien we onze groep moesten opsplitsen in bubbels van maximum 50 personen.” Het belette de meisjes niet om een ploeg van de regionale West-Vlaamse televisiezender WTV te ontvangen voor een reportage.