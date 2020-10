Meisjes Chiro Nele helemaal in het nieuw: “Dankzij renovatie en nieuwbouw dubbel zoveel oppervlakte” Koen Moreau

02 oktober 2020

18u59 2 Lede De 140 meisjes en 21 leidsters van Chiro Nele Lede nemen dit weekend officieel hun vernieuwde lokalen in de Groenstraat in gebruik. “Omwille van corona verdelen we onze feestelijke opening over drie avonden”, vertellen hoofdleidsters Eva Raes, Mabelle Roggeman en Ellen Mertens.

Een groot feest kan helaas niet voor de opening, maar dat de Chiromeisjes blij zijn is duidelijk. Het contrast met de oude tot op de draad versleten oude kleuterklasjes die Chiro Nele de laatste dertig jaar zonder noemenswaardige aanpassingen gebruikte, is dan ook immens.

“Qua aantal lokalen zijn de aanpassingen beperkt, want daar gaan we van zes naar zeven”, vertelt Ellen. Qua bruikbare oppervlakte is er wel een enorm verschil. “Voortaan hebben we, onder meer door een nieuwe achterbouw met twee verdiepen van elk tachtig vierkante meter, dubbel zoveel oppervlakte waardoor het hier voor onze 160 leden toch heel wat aangenamer en comfortabeler wordt.”

Lokaal te huur

Naast vernieuwing van elektriciteit en isolatie, werd ook de keuken werd grondig vernieuwd, de koer en speelruimte uitgebreid en zorgt een tweede toilet er voor dat het lokaal voortaan ook verhuurd kan worden aan groepen tot 30 personen. “Ideaal voor andere jeugdbewegingen uit de buurt die een weekendplek zoeken”, vult Mabelle aan.

Maanden aan een stuk offerden tal van vrijwilligers hun zaterdag op om hier te komen klussen Mabelle Roggeman

De renovatie en uitbreiding kostte bloed, zweet en tranen. “Heel veel mensen zijn ons hier fysiek komen helpen. Maanden aan een stuk offerden tal van vrijwilligers hun zaterdag op om hier te komen klussen.” Inspanningen die een mooie invloed hadden op de kostprijs van de werken.

200.000 euro

“Toch gaven we hier ongeveer 200.000 euro uit. Ons spaarpotje van 50.000 euro volstond dus niet. Gelukkig konden we een renteloze lening krijgen van de gemeente, slaagden we er in subsidies te krijgen en droegen heel wat mensen letterlijk en figuurlijk een steentje bij als sponsor, waardoor dit allemaal mogelijk was”, klinkt het dankbaar.

Die dankbaarheid bleek vrijdagavond tijdens de opening voor helpende krachten, zaterdag volgen sponsors en milde schenkers. “De kennismaking voor onze leden is tijdens onze eerste activiteit zondagnamiddag en nieuwsgierige ouders mogen nadien vanaf 17.30 uur – met mondmasker – eveneens een kijkje komen nemen.”