Meerderheid verdeeld over terugbetalingen zitpenningen: enkel De Coöperatie ziet af van vergoedingen Koen Moreau

28 september 2020

14u50 0 Lede In Lede ziet meerderheidspartij De Coöperatie, voorlopig als enige politieke fractie, af van de extra zitpenningen nadat de vorige gemeenteraad nog voor aanvang ontbonden werd.

De beslissing van CD&V, Groen en De Coöperatie om - zonder uitleg of verontschuldiging - de vorige raadzitting te verlaten na klachten over onvolledige dossiers zorgde er voor dat de raad bij gebrek aan voldoende raadsleden meteen gestopt moest worden. In de plaats worden op maandagavond 28 september en donderdagavond 1 oktober om 19.30 uur een extra zitting voor gemeente- en OCMW-raad georganiseerd.

Beslissingen die een financiële weerslag hebben op de belastingbetaler aangezien raadsleden per zitting betaald worden. “En iets waarvoor onze schepen Dirk Rasschaert van De Coöperatie vorige week dinsdag - dus nog voor het artikel in Het Laatste Nieuws - aan zijn coalitiepartners voorstelde de extra zitpenningen terug te storten in de gemeentekas”, aldus secretaris van De Coöperatie Katinka Pottie. Het voorstel werd uiteindelijk niet bijgetreden door CD&V en Groen.

“Desondanks hebben wij van De Coöperatie besloten dat ons raadslid (een schepen ontvangt geen vergoeding per raad, nvdr. ) de ontvangen zitpenningen wel zal terugbetalen.” Een beslissing die duidelijk maakt dat het gedrag van de gezamenlijke meerderheid toch niet zo algemeen gedragen wordt. “Wij beseffen dat we vandaag met deze werkwijze van terugstorten alleen staan, maar wensen onze manier van politiek denken niet te verloochenen”, besluit Pottie nog klaar en duidelijk. Afwachten of deze actie navolging krijgt.