Meer dan 50.000 (vracht)wagens per week door Hoogstraat Koen Moreau

17 november 2019

15u16 0 Lede Dat koning auto nog steeds stevig baas is in het verkeer in Lede bewijst het ‘telraam’ dat gemeenteraadslid Filip Bauters (LVZ) op de Hoogstraat ter hoogte van kruispunt De Ommegang plaatste.

“Het raam registreert enkel bij daglicht, maar telde de afgelopen week alleen al 41.096 auto’s en 10.146 grote voertuigen”, vertelt de politicus. In fel contrast staat het aantal getelde voetgangers. Dat zijn er slechts 121. Het aantal fietsers is met 1.297 groter, maar toch nog heel beperkt. “De constante is dat trage weggebruikers slechts 3% van het verkeer uitmaken.”

Alarmbel

Bauters luidt dan ook de alarmbel. “Beloven de toenemende verkeersdruk binnen 10 jaar op te lossen is je bij voorbaat gewonnen geven. Wat mij betreft moeten we nu actie ondernemen”, stelt hij. De man roept de gemeente Lede dan ook op om een werkgroep op te richten en te onderzoeken welke beperkte maatregelen nu al een effect zouden kunnen hebben. “En we moeten dat niet alleen doen. Een verkeersenquête zou de inbreng van alle inwoners kunnen toevoegen aan het debat”, aldus de man.

Het telraam consulteren: klik hier.