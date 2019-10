Maximum 2.500 deelnemers toegelaten voor 'Grote Heksentocht’ Koen Moreau

21 oktober 2019

17u49 13 Lede Op zaterdag 26 oktober zorgt voetbalclub FC Smetlede naar goede traditie voor een - naar eigen zeggen - bloedstollende griezeltocht.

Die tocht, langs de Smetleedse wegen en bossen, is al jaren een succes en dat noopt de organisatoren de laatste jaren tot ingrepen. Om alles in goede banen te leiden worden maximaal 2.500 deelnemers toegelaten. Voorinschrijving is aangeraden en kan enkel online via www.tinyurl.com/heksentochtsmetlede voor de prijs van 7 euro per persoon (10 euro aan de kassa). Voor kinderen betaal je 3 euro per persoon.