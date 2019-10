Markizaatruïne wordt 'griezelkasteel' als alternatief voor heksentocht Koen Moreau

26 oktober 2019

08u16 1 Lede Het gemeentelijk feestcomité van Lede pakt Halloween dit jaar op donderdagavond 31 oktober volledig anders aan.

“We vervangen onze traditionele heksentocht dit jaar door een korte wandeling met een beleefervaring in de Markizaatruïne”, vertellen de organisatoren. Voor de beleefervaring worden door verschillende carnavalsverenigingen uit Lede, dansvereniging Dance Fever Lede en scoutsgroep Were Di Serskamp acht thema’s uitgewerkt.

“Deelnemers zijn daardoor onder meer te gast bij de guillotine, in een vreemd kapsalon, op een kerkhof en in een folterkamer.” Geschikt voor iedereen die niet (te) bang is van zombies, geesten of moordenaars. Start tussen 19 en 21 uur op de site Markizaat langs de kant van de Kasteeldreef. Deelnemers betalen ter plaatse 6 euro per persoon.