LV&Z pleit voor uitbreken voetgangersstrook voor vlotter autoverkeer aan De Ommegang Koen Moreau

19 december 2019

12u26 0 Lede Volgens gemeenteraadslid Filip Bauters van Lede Vlaams & Zinvol kan de verkeersdoorstroming aan kruispunt De Ommegang in een halve dag vlot getrokken worden. Dat stelde de man na de bekendmaking van de plannen om kruispunt De Ommegang in elke richting van voorsorteerstroken te voorzien.

“Het probleem is dat de in- en uitrit van en naar de sporthal te smal is waardoor het verkeer niet kan indraaien en alles opstopt”, aldus de man. Hij pleit onomwonden voor het uitbreken van de onverharde voetgangersstrook langs de kant van het jeugdhuis naast de inrit. “Die ingreep zal veel meer opleveren dan dure studies en de heraanleg van het kruispunt”, aldus Bauters.

CD&V-gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeentelijke verkeerscommissie Isabelle Derder waarschuwt voor populistische uitspraken. “We zijn ons wel degelijk bewust van de problemen op die locatie en zoeken een oplossing, maar het mag nooit de bedoeling zijn die te vinden ten koste van de zwakke weggebruiker”, aldus de vrouw.

Oppositieraadslid Reinout Grepdon (Open Lede) prees de intentie om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. “Maar we mogen niet vergeten dat er richting dorpsplein nog drie kilometer ontbrekende fietspaden zijn”, stelde hij. Schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) beloofde dat voor dat deel van de Hoogstraat eveneens aan een oplossing gewerkt wordt.