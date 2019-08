Loslopende bok zet wijk op stelten: politie zoekt bokkenjagers KOEN MOREAU

16 augustus 2019

15u48 2 Lede In de Gery Helderenberglaan in Lede loopt al enkele dagen een bok rond.

Agenten van de politiezone van Erpe-Mere/Lede slaagden er vooralsnog niet in om het nukkige dier te vangen, maar de politie lanceert wel een opvallende oproep op haar Facebookpagina. “Ken je de eigenaar of ben je toch in staat het dier, al dan niet met lasso, te vangen? Laat het ons weten”, luidt het.

De lokale politie contacteren kan tijdens de kantooruren via 053/60.64.64.