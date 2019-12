Loos brandalarm in Kasteeldreef Koen Moreau

21 december 2019

13u35 2 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede rukten zaterdagnamiddag op volle sterkte uit naar de Kasteeldreef.

Daar was het automatisch brandalarm in een appartementsgebouw in werking getreden. Uiteindelijk bleek dat een bewoner per ongeluk de drukknop van het alarm had ingeduwd. Aangezien er niks aan de hand was, werd de interventie meteen afgeblazen.