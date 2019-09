Loopwedstrijden, wielerwedstrijden en activiteiten voor kinderen tijdens kermisweekend Koen Moreau

12 september 2019

18u03 3 Lede De Wanzeelse verenigingen zorgen dit weekend zelf voor een bruisende kermis mét activiteiten voor de jeugd.

Opener is vrijdagavond voor ‘Wanzele Loopt’. Om 18.30 uur is er een loopwedstrijd voor de kleinsten, om 19.30 uur start de 5 kilometer en 20.30 uur de 10 kilometer. Aan de start ook de deelnemers van van ‘Start To Wanzele Loopt’. Daarnaast proberen tal van verenigingen de kermis nieuw leven in te blazen.

“Tijdens de meikermis was er niks te doen en dat willen we niet opnieuw meemaken”, vertelt Marcel Van Pollaert. De Wanzeelse verenigingen en de frituuruitbater sloegen de handen in elkaar en daardoor staan er zaterdag van 14 tot 20 uur een springkasteel, kindermolen en mechanische rodeostier op het dorp. Verder zijn er volksspelen, kindergrime, ballonplooien, minilunapakr, cavabar en tal van eet- en drankstanden.

Toneelliefhebbers kunnen om 15 en 18 uur het toneel ‘Het Mysterie van Mahometh’ geregisseerd door Fons Vinck bijwonen en om 21 uur is er nog een optreden van Atmid in Hoop In De Toekomst. Zondagnamiddag zijn er om 14, 16 en 18 uur wielerwedstrijden voor Gentlemen. Nadien is er ‘Afterkoers’. De Wanzeelse Kineasten projecteren doorlopend filmpjes van hun werk in parochiehuis De Spinsch.