Lokaal gebrouwen kerstbiertje 'Père Totale' in de prijzen op European Beer Challenge Koen Moreau

13 november 2019

17u08 1 Lede Een van de biertjes van brouwer Bart De Wolf uit Smetlede viel tijdens de European Beer Challenge in Londen in de prijzen.

“Het is de eerste keer dat we iets insturen naar een biercompetitie en we wonnen dubbel of tweemaal goud met ons ‘Père Totale’-bier, al heb ik geen flauw idee wat dat dubbel betekent”, vertelt een tevreden brouwer. Het eigenzinnige bruin kerstbiertje met toetsen van karamel en kandij dat slechts eenmaal per jaar gebrouwen werd scoorde best in de categorie ‘Abbey / Trappist Style Quadruple’.

Wie het bier wil proeven, heeft geluk. “We hebben er nog op voorraad en volgende week starten we een nieuw brouwsel.” De ‘Père Totale’ en de andere biertjes van brouwerij Basanina uit Smetlede zijn onder meer te proeven en te koop in het brouwerscafé van de brouwerij langs Kapellenhoek 30 in Smetlede. Online bestellen is eveneens mogelijk. Meer info: www.basanina.be.