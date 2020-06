Locatie hondenlosloopweide na protest opnieuw ter discussie: “Misschien is de hoek met Kasteeldreef beter geschikt” Koen Moreau

04 juni 2020

19u16 0 Lede Het gemeentepersoneel is deze week dan toch niet gestart met de aanleg van de hondenlosloopweide in het park van Mesen. “Enkele van onze leden wilden de beslissing toch graag beter gesteund zien”, vertelt schepen Bart Heestermans (Groen).

Schepen Heestermans sprak tijdens de protestactie met verschillende buren en bevestigde toen dat de beslissing van de locatie unaniem door het voltallige schepencollege werd genomen. “Ik stond inderdaad principieel achter deze locatie, maar na overleg met onze leden willen we als Groen toch graag ook andere opties bekijken zodat er voldoende ruggensteun is bij de definitieve locatie.”

Voorstander

Heestermans blijft wel voorstander van het parkdomein. “Die plek is veruit het best geschikt en ik sluit ook niet uit dat na overleg de huidige gekozen locatie behouden blijft”, aldus de man. Dat is ook de mening van plaatsvervangend burgemeester schepen Robert De Mulder (CD&V). “Omwille van het protest van de buren leek het ons aangewezen de eerder genomen beslissing voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Ordening. Misschien is de hoek met de Kasteeldreef beter geschikt”, reageert die.

Schepen van Dierenwelzijn Dirk Rasschaert (De Coöperatie) is ‘not amused’. “Het is jammer dat op aansturen van de Groen-partijvoorzitter Jo Maebe dit dossier afgeremd wordt. De nood aan en vraag naar een hondenlosloopweide is groot. Persoonlijk blijf ik ook volledig achter de locatie langs de Kasteelstraat staan”, geeft de man mee.

Optimistisch

Roland Broeckaert, initiatiefnemer van de petitie, reageert voorzichtig optimistisch. “We hebben alles geprobeerd en iedereen gecontacteerd en uiteindelijk is iemand met voldoende macht toch durven tussenkomen. Nu kunnen we alleen maar hopen op een gefundeerd advies, maar het blijft jammer dat wij niet gehoord worden.”