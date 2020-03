Leerlingen Vrije Lagere School Wonderster en Stella Matutinacollege in quarantaine na positieve test op corona bij ouder Koen Moreau

09 maart 2020

14u16 0 Lede Alle ouders met kinderen op VLS Stella Matutina Wonderster in de Kasteeldreef in Lede alsook van het Stella Matutinacollege werden zondag en maandag verwittigd dat op beide scholen een leerling in quarantaine werd geplaatst omwille van contact met het coronavirus.

De leerlingen zelf legden geen positieve test af. “Het betreft een ouder van deze leerling die besmet is met het coronavirus. Deze ouder en zijn gezin zijn in quarantaine geplaatst.” Of de leerling besmet is, is niet duidelijk. “De leerling vertoont tot op heden nog geen symptomen, maar zal wel preventief twee weken in quarantaine blijven en dus niet naar school komen”, aldus de Vrije Lagere School Wonderster.

Beide scholen blijven open en de leerlingen die niet ziek zijn dienen aanwezig te zijn. “Zodra de overheid extra maatregelen oplegt zullen we daar opnieuw over communiceren”, luidt het nog. Het voorbije weekend raakte ook al bekend dat een gezin in Lede in quarantaine werd geplaatst omwille van het coronavirus. Het is niet duidelijk of het om hetzelfde gezin gaat.

Wie griepachtige symptomen vertoont, wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts. Belangrijk om weten is dat jonge mensen die besmet raken, vrij snel en zonder meer herstellen.

