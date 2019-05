Leerlingen VBS maken kennis met anjerteelt bij Anjers De Nijs KOEN MOREAU

24 mei 2019

19u35 7 Lede De derde en vierdeklassers van de Vrije Basisschool van Smetlede van juf Stephanie bezochten de anjerkwekerij van de familie De Nijs in Erpe.

“Geen enkele van de leerlinge kende de naam van de bloemen die we kweken, maar daarin brachten we meteen verandering”, vertellen Koen en Marian De Nijs. De leerlinge kregen nadien uitleg over het volledige kweekproces, bemesting, verwerking en veiling. Een niet alledaags, maar wel heel erg leerrijke uitstap dus.