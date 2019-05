Leerlingen Stella Matutina College bedenken en bouwen zelf Escaperoom ‘Hotel A Lost’ KOEN MOREAU

23 mei 2019

19u55 22 Lede Een onopgeloste verdwijning van 30 jaar geleden in een oud Aalsters hotel. Dat is het thema en de uitdaging waarmee de laatstejaars leerlingen van de lessen STEM aan SMC Lede binnenkort de wereld van de escaperooms betreden. Het resultaat van een jaar werken, denken, tekenen, bouwen, observeren en verbeteren.

Ons land telt meer en meer escaperooms waarin je met een groep vrienden of collega’s wordt opgesloten en aan de hand van puzzels en raadsels moet zien te ontsnappen. En steeds meer scholen bieden lessen STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) aan. De combinatie van beide was er tot nu toe niet, maar daarin brachten leerkrachten Charlotte Sonck, Liesbeth Leus en Freya Verlee van het Stella Matutina College van Lede verandering.

Samen met hun 53 leerlingen werkten ze verschillende uren per week aan hun eigen escaperoom. Die is net klaar en kreeg een onderkomen bij Cube 10 tegenover CC De Werf in de Molenstraat in Aalst. “Toen de leerkrachten ons contacteerden waren we meteen razend enthousiast”, vertelt Kimbery De Winter van Cube 10. Als start mochten de klassen langs gaan in enkele van hun escaperooms die momenteel al actief zijn.

‘Hotel A Lost’

“Een ideale basis om te weten hoe dit in het werk gaat en om ideeën op te doen”, vult leerkracht Charlotte Sonck aan. Vervolgens mochten de leerlingen in kleine groepjes zelf thema’s, verhalen en (puzzel)ideeën uitwerken. “Die werden teruggekoppeld met Kimberly en zij speelde ons een top drie door waaruit we mochten kiezen.” Uiteindelijk won het verhaal ‘Hotel A Lost’ over een verdwenen meisje. De knipoog naar Aalst krijg je er gratis bij.

Woensdagnamiddag werd het resultaat voor het eerst uitgeprobeerd met testgroepen. Wij waren samen met enkele leerlingen getuige van het puzzel- en raadseltalent van leerkrachten Wille, De Lange, Leyman, Pauwels, Gautier en Paroissien. Ze brachten het er verrassend goed van af. “Ik heb al heel wat escaperooms bezocht en tot mijn grote verbazing is dit één van de betere”, flapte Nathalie Pauwels er na afloop uit. Ennio Gautier was dan weer vol lof voor het verhaal en de linken tussen de puzzels. “Echt fijn gevonden.”

De leerlingen deden dan ook heel wat moeite om de perfecte escaperoom te bouwen. “En dat was niet alleen met ideeën, maar ook in de praktijk”, geeft leerkracht Liesbeth Leus mee. “Voor heel wat zaken waren plannen of 3D-tekeningen nodig, sloten moesten geprogrammeerd worden en eens de puzzels en raadsels bedacht, moesten die met behulp van onze lasercutter, snijplotter, 3D-printer en graveuse gemaakt worden.” Die taak was voor de leerlingen. Al kreeg de escaperoom ook extra hulp van schoolklusjesman Gert en ICT-verantwoordelijke Bert.

Het resultaat mag gezien zijn. “Voor ons was deze samenwerking nieuw, maar deze escaperoom zit bijzonder knap in elkaar qua uitwerking en moeilijkheidsgraad”, vertelt Kimberly van Cube 10. De uitbaatster plaatst Hotel A Lost op de derde moeilijkste van haar vier Aalsterse escaperooms. “Ga er dus van uit dat hier maar 25 à 50 procent binnen het uur uit raakt.” Vriendengroepen maken overigens meer kans. “De slaagkans bij teambuildings ligt steeds een pak lager.” Onmogelijk is het nochtans niet. “Je mag onbeperkt tips vragen, maar de drempel is soms hoog.” De slaagkans zonder hulp daalt overigens naar 1 op 100. “Het mag ook niet te makkelijk zijn”, knipoogt Kimberly.

Voor studenten Eveline Hermie, Jonathan Bauters en Cato Pauwels was de ‘try out’ puur genieten. “Het is geweldig als je ziet dat na een jaar voorbereiden de puzzels die je zelf bedacht werken”, aldus Eveline. “Dat je alles zelf fabriceerde, maakt het wel speciaal”, vullen Jonathan en Cato aan. De lessenreeks STEM zal deze leerlingen zonder twijfel hun leven lang bijblijven. “En dat was de bedoeling. In plaats van het louter theoretische lessen, wilden we Iets maken waarvan je nadien een concreet en blijvend resultaat hebt”, aldus leerkracht Charlotte. Wat ons betreft: opdracht geslaagd.

Escaperoom Hotel A Lost opent pas deze zomer. Een uurtje puzzelen kost je 50 euro voor twee personen of 100 euro voor groepen vanaf zes personen. Meer info op www.cube10.be.

Voor wie zich zorgen maakt, is er overigens goed nieuws: in een noodkastje in de kamer hangt een noodsleutel zodat je te allen tijde buiten kan.