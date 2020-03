Leerlingen massaal thuis opgevangen: "Daardoor kunnen we de verdere verspreiding van het coronavirus hopelijk een halt toeroepen” Koen Moreau

16 maart 2020

18u26 10 Lede De scholen in Lede kregen maandag nauwelijks leerlingen over de vloer.

“Bij ons daagden slechts twee leerlingen op en dat aantal zal deze week, op basis van de bevraging die we hielden, maximaal eens een dag verdubbelen”, vertelt directeur Hilde De Smet van het Stella Matutinacollege van Lede. Op de Vrije Lagere School Wonderster telde men zes leerlingen. “Op 543 leerlingen mogen we zeggen dat de oproep heel goed opgevolgd wordt”, luidt het daar. Ook de Vrije Kleuterschool Wonderster, die nog een oproep lanceerde om de school te ontzien, is tevreden. “Onze oproep werd heel goed gevolgd en dat is heel goed om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen”, lezen we op de Facebookpagina van de school.

Gelijkaardige boodschappen op de pagina van VBS Kwikstaartje, VBS Smetlede, BS De Kleine Prins, VBS Sterreneiland Wanzele en Smetlede. Die Facebookpagina’s worden bij de lagere scholen ingezet om contact te houden met de ouders en ze te informeren over oefeningen en taken. Zo geeft VBS Het Kwikstaartje uit Oordegem mee dat “alle leerlingen uit de lagere school voldoende herhalingsoefeningen meekregen om de eerste periode te overbruggen.” Ook de andere scholen zorgen voor online taken en opdrachten. “Maar het is improviseren en het blijft wennen”, besluit een van de directeurs.