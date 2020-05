Leerlingen Lagere School Wonderster tijdens marktdag te voet en per fiets langs Kleine Ommegangweg Koen Moreau

16 mei 2020

14u32 0 Lede De reorganisatie van de wekelijkse dinsdagmarkt in Lede om te voldoen aan de federale veiligheidsmaatregelen omwille van de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de Vrije Lagere School Stella Matutina Wonderster.

De markt zelf heeft plaats in de Kasteeldreef en Kasteelstraat dus ook vlakbij de school. Omdat marktbezoekers geteld worden om het maximum van 300 gelijktijdige bezoekers niet te overschrijden en verplicht stappen richting Markizaat moeten stappen, vraagt de gemeente dat de verwachtte 190 leerlingen van Lagere School Wonderster via het kruispunt van de Kasteeldreef met de Kleine Ommegangweg naar de Vrije Lagere School te gaan.

Daar worden twee in- en uitgangen voorzien die enkel bruikbaar zijn voor leerlingen en ouders die naar school of de op school georganiseerde opvang komen om de verschillende bezoekersstromen gescheiden te houden. Er wordt gevraagd om niet langs de marktkramen door de Kasteeldreef naar de school te gaan en om in de mate van het mogelijke te voet of per fiets te komen. In de Kleine Ommegangweg wordt een ‘Kiss and ride’-zone voorzien en parkeren is mogelijk op de parking aan het Markizaat.