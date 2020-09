Leerling SMC Lede besmet met coronavirus: veertien dagen quarantaine voor twee klassen Koen Moreau

09 september 2020

11u26 0 Lede Amper een week na de start van het nieuwe schooljaar zijn twee klasgroepen van de derde graad van het Stella Matutinacollege van Lede opnieuw aangewezen op thuisonderwijs. “Een leerling legde een positieve test af, waardoor alle andere leerlingen uit de klasgroepen waarmee die in contact kwam momenteel worden getest.”

Het was in Lede geen vraag of dit schooljaar leerlingen met het coronavirus besmet zouden raken, maar wel wanneer. “Zoals elke school beseften we heel goed dat met bijna duizend leerlingen niet te vermijden valt dat er af en toe iemand een positieve test aflegt of in contact kwam met iemand die positief testte”, vertelt directeur Hilde De Smet. De vrouw blijft dan ook bijzonder rustig. “Op school verloopt alles goed volgens de regels en met mondmaskers.” De kans op besmettingen binnen de schoolmuren zou dus beperkt moeten zijn.

Toch stellen de richtlijnen dat wie in contact komt met iemand die een positieve test aflegde veertien dagen in quarantaine moet. “Hier gaat het momenteel om twee volledige klasgroepen uit onze derde graad en nog verschillende leerlingen die buiten de school contact hadden met mensen die een positieve test aflegden.” De school startte meteen contact tracing op en verwittigde alle betrokken leerlingen en hun ouders.

Lessen gaan door

Quarantaine betekent echter niet dat er geen les is. “Onze leerkrachten zijn geoefend door vorig schooljaar waardoor we vlot terug naar afstandsonderwijs konden schakelen.” De maatregel is in elk geval een serieuze domper voor heel wat leerlingen die elkaar na maanden net terug zagen. “Er gaan stemmen op om de quarantaineperiode in te korten. Wij volgen in elk geval en in overleg met het CLB de officiële richtlijnen.”

Bij de leerkrachten van het SMC werden geen besmettingen vastgesteld. “En we hopen dat dat zo blijft zodat we klassikaal of via afstandsonderwijs les kunnen blijven geven”, besluit De Smet. Ook het Atheneum in Ninove en al zeven scholen in het Gentse moesten inmiddels klassen in quarantaine plaatsen.