Leerkrachten boos om inperken aantal lesuren artistieke vakken Koen Moreau

18 september 2020

07u34 0 Lede Charlotte De Cooman, leerkracht esthetica aan het Stella-Matutinacollege van Lede, is een van de oprichters van de actiegroep ‘Neen tegen nog minder artistieke vakken in het secundair!’. Die actiegroep verzet zich tegen de hervorming van het Katholiek middelbaar onderwijs wat deze vakken betreft.

“Wij voeren actie tegen de plannen om vanaf september 2021 de vakken plastische opvoeding, muzikale opvoeding en esthetica van de huidige lestabellen in graad 2 en 3 te reduceren tot 1 uur over de 2 graden. Het nieuwe vak zal maatschappelijk, economische en artistieke vorming heten”, vertelt Charlotte. “Wat dat vak precies inhoudt, daar hebben we het raden naar. De organisatie ervan is al even onrealistisch.” Samen met collega’s Michiel Dehondt en Tine Delannoy van scholen in Oostende, Gistel en Poperinge, schreef Charlotte een open brief met bijhorende petitie naar Lieven Boeve, kopman van het katholiek onderwijs die de aanpassingen net voorstelde.

“Omdat we vrezen dat scholen geen vrije uren zullen gebruiken om het aanbod te verruimen en omdat onderzoeken aantonen dat kunst en cultuur sterk bijdragen tot de ontwikkeling van jongeren. Het geeft ze woorden en beelden, empathie, zelf(vertrouwen), leert ze omgaan met verschillende perspectieven en met het begrip ‘waarheid’: er is in het secundair wel degelijk nood aan een doorlopende leerlijn van kunst-, expressieve en culturele vakken!”, luidt het onder mee in de brief.

Die brief werd inmiddels door mee dan vierduizend mensen, hoofdzakelijk leerkrachten, getekend en ook de gelijknamige Facebookgroep ‘Neen tegen nog minder artistieke vakken in het secundair!’ telt inmiddels al evenveel leden. “De voorliggende plannen zijn zeer nadelig voor de leerlingen. We hopen dan ook dat de plannen nog herbekeken worden.”