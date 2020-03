Leedse coronasong van Filip Bauters krijgt Franse, Chinese, Spaanse, Italiaanse, Engelse en Duitse versie Koen Moreau

29 maart 2020

16u42 0 Lede Zanger-entertainer Filip Bauters uit Lede schreef bij het begin van de coronapandemie het lied ‘Hopen dat het monster zwicht’ over de maatregelen en ongerustheden.

Een lied met een inhoud die net als de pandemie internationaal is en intussen eveneens de wereld rondreisde. “Als muzikant schrijf je je gevoelens van je af over wat er gebeurt, maar eens dat gebeurde bedacht ik dat het fijn zou zijn indien de inhoud van mijn Nederlandstalig lied ook mensen in andere landen kon bereiken”, vertelt hij.

“Ik sprak heel veel contacten aan en die deden dat op hun beurt opnieuw waardoor het lied, waarin hij hoopt dat het monster zwicht, alvast vertaald werd naar het Frans en Chinees. En ook Spaans, Italiaans, Engels en Duits staan op de agenda”, weet hij.

“De Franse versie is net ingezongen waardoor er straks ook een Belgische mix komt en als ik een Duitse vertaler en zanger vind, doen we de oefening gewoon nog eens drietalig over”, knipoogt Filip. De reacties zijn alvast positief. “Via via raakte ik al aan heel wat knappe vertalingen en zelf in China vond ik iemand die het lied zal inzingen.” Een mooi project met andere woorden.

Aan afronden denkt Bauters overigens nog lang niet. “Er zijn nog heel veel talen en hoe langer de coronamiserie duurt, hoe meer tijd ik er in kan steken.” Ben jij een talen en/of muzikaal wonder of – nog beter – ken je dergelijke personen in het buitenland en wil je de Leedse zanger helpen? Contacteer hem dan snel via zijn Facebookpagina.