Leedse coronalied heeft nu ook Italiaanse versie: “En een Finse versie komt er ook aan!” Koen Moreau

05 april 2020

11u58 1 Lede Filip Bauters schreef een coronasong, en wil die nu vertaald krijgen in zoveel mogelijk talen. Dat lukte voorlopig al in het Frans en Italiaans, en er staan nog meer talen op de planning.

“Michel Tesoro zorgde voor een geweldig mooie vertaalde en ingezongen versie in het Italiaans”, vertelt Bauters. Hij schreef aan het begin van de uitbraak zijn gevoelens van zich af in een Nederlandstalige coronasong en wil dat lied in zoveel mogelijk talen - net als het virus - de wereld rond laten gaan. Intussen wordt ook werk gemaakt van een Chinese, Spaanse, Engelse en Duitse versie. “En net kreeg ik nog bericht van iemand die voor een Finse versie wil zorgen.”



