Ledenaars kunnen binnenkort weer uur lezen op kerktoren Frank Eeckhout

30 oktober 2019

16u04 1 Lede Inwoners en bezoekers van Lede kunnen binnenkort opnieuw het uur aflezen van de toren van de Sint-Martinuskerk.

De firma Clock-O-Matic is woensdagmorgen gestart met met de heropbouw van het uurwerk op en in de toren van onze Sint-Martinuskerk in Lede. De vier wijzerplaten en bijhorende wijzers werden gerestaureerd en van nieuwe ledverlichting voorzien.

“Vandaag worden ze met het nodige ‘getouwtrek’ en vooral veel lef naar boven getakeld. Twee van de vier platen zullen tegen vanavond opnieuw bevestigd zijn, de andere volgen morgen. Tegelijk wordt het mechanisme in de toren volledig vernieuwd, zowel het mechanische aandrijfsysteem als de elektronische installatie die het uurwerk regelt. Het vorige systeem was 44 jaar oud en vertoonde heel wat slijtage. Nog heel even geduld en iedereen die over de markt loopt, weet weer hoe laat het is", laat woordvoerder van Aartsbisdom Mechelen-Brussel Geert De Kerpel weten.