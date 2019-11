Ledebaan volledig afgesloten na overlijden 78-jarige bestuurder die in gracht belandt Didier Verbaere en Koen Moreau

24 november 2019

15u55 196 Lede De Ledebaan, de steenweg tussen Wichelen en Lede, was zondagmiddag een hele tijd volledig afgesloten na een verkeersongeval. een 78-jarige bestuurder uit Waasmunster werd onwel achter het stuur en belandde in de gracht tegen een duiker. Hij overleed ter plaatse.

Een wagen die richting Lede reed, belandde zondag rond 15 uur in een gracht en tegen een stenen duiker. Verschillende brandweerwagens uit Wichelen en Lede gingen samen met diverse politieploegen ter plaatse. Medisch personeel van het mugteam van het OLV-ziekenhuis en ambulanciers van brandweer Wichelen ontfermden zich in een tent lange tijd over de chauffeur. De man, een zeventiger uit het Waasland, overleefde het helaas niet en overleed ter plaatse.

“De man is vermoedelijk onwel achter het stuur geworden en zo van de baan geraakt”, zegt brandweeroverste Eric Trogh. De baan is momenteel vrij in één richting. Het parket stuurt een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer ter plaatse om de doodsoorzaak vast te stellen.