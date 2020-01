Lede wordt geen 'Dorp van de Ronde', maar wel een bruisend feestdorp met groot scherm Koen Moreau

23 januari 2020

17u15 0 Lede Op zondag 5 april wordt het dorp van Lede tijdens de doortocht van De Ronde, pal op de middag, een bruisend plein.

“We zijn niet ingegaan op het aanbod van Flanders Classics om ‘Dorp van de Ronde’ te worden omdat zoiets volgens ons weggesmeten geld is”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). Lede volgt daarmee de visie van de buren van Aalst en Erpe-Mere. Zij betaalden eerder voor die titel, maar besloten dit jaar de titel niet langer te verlengen.

“Het is echter niet omdat we geen ‘Dorp van de Ronde’ zijn dat Lede niet zal bruisen’, belooft Uyttendaele. Het marktplein zal dienst doen als centrale feestzone. “We denken aan iets in de zin van ons volksbal, maar onderzoeken nog wat de beste formule is.” In elk geval zijn zowel handelaars, horecazaken als verenigingen bereid mee te werken. “Helaas hebben we maar twee maanden om alles te organiseren.”

Budgettair wordt de feestzone wel een uitdaging. “We hebben hiervoor geen budget voorzien in onze meerjarenplanning, maar zullen gezien de enorme meerwaarde voor onze gemeente extra middelen vrij maken.” Een ding staat vast: wie de sfeer van de RVV dicht bij huis wil proeven, moet op zondag 5 april op het dorp van Lede zijn.