Lede versoepelt coronamaatregelen: “Evenementen opnieuw mogelijk” Frank Eeckhout

23 augustus 2020

10u12 42 Lede Door een versoepeling van de lokale coronamaatregelen zijn evenementen met onmiddellijke ingang opnieuw mogelijk in Lede. Vanaf donderdag 27 augustus worden ook de kermissen opnieuw toegelaten.

Eind juli waren de cijfers niet gunstig voor Lede: het aantal besmettingen liep op en ook de Nationale Veiligheidsraad ging opnieuw voor een strengere aanpak. Om de inwoners te beschermen en verdere verspreiding van het coronavirus in Lede in te perken, koos het gemeentebestuur voor het afgelasten van alle evenementen in de gemeente tot eind september. “Door de goede opvolging van de maatregelen door onze inwoners en bijhorende goede cijfers, kan dit nu herzien worden", laat het gemeentebestuur weten.

Evenementen op privéterrein mogen vanaf zaterdag 22 augustus opnieuw georganiseerd worden. Je hebt hiervoor een toelating nodig van de dienst Evenementen. De gemeentelijke zalen kunnen opnieuw gehuurd worden: voorlopig voor activiteiten zonder publiek, vanaf 1 september voor activiteiten met publiek. De gemeentelijke sportinfrastructuur opent vanaf donderdag 27 augustus opnieuw de deuren voor sportactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen. Vanaf donderdag 27 augustus zijn de kermissen opnieuw toegelaten. De gemeentelijke activiteiten hervatten op 1 oktober. De jaarmarkt gaat evenwel niet door. “Al deze activiteiten moeten volgens de federale voorwaarden en veiligheidsmaatregelen conform het protocol verlopen. We vragen dan ook om de zes gouden regels tegen corona te blijven volgen. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen", klinkt het.