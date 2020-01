Lede krijgt eerste vrouwelijke burgemeester: Geertrui Van de Velde (CD&V) Koen Moreau

29 januari 2020

06u05 0 Lede Plaatselijke CD&V-voorzitter Paul De Winne kondigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij aan dat burgemeester Roland Uyttendaele (68) deze legislatuur zijn sjerp zal doorgeven aan schepen Geertrui Van de Velde (50).

Burgervader Uyttendaele passeert volgend jaar de leeftijdsgrens van 70 en sukkelt wat met zijn gezondheid. Een verrassing is de aankondiging niet. Eerder een bevestiging van een publiek geheim. Een precieze datum of timing voor een overdracht is er nog niet. “Binnen de partij werd in elk geval nog niks doorgesproken”, klonk het na afloop van de receptie. Voorzitter De Winne speelt met zijn - voortijdige - uitspraak op zeker. Door onmiddellijk en tijdens de legislatuur duidelijk te maken wie Uyttendaele opvolgt, hoopt hij alle neuzen in dezelfde richting te houden.