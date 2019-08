Kunstacademie telt 750 leerlingen en breidt uit met extra locatie voor opleiding ‘Beeldende kunst’ KOEN MOREAU

05 augustus 2019

20u49 0 Lede Het gaat hard met de kunstacademie van Lede. “Onze school telt momenteel 750 leerlingen waarvan 600 voor onze hoofdafdeling in Lede”, vertelt directeur Bart Jonkers. Om de groei te kunnen opvangen, komt er vanaf september een extra leslocatie voor de opleiding beeldende kunst aan het station.

Jaar na jaar neemt het aantal leerlingen aan de kunstacademie toe. En dat is niet alleen te danken aan de recente opstart van vestigingen in Erpe en Wichelen. De afdelingen muziek- en woord doen het bijzonder goed. Sinds 2010 zijn er 25% meer leerlingen woord en 40% meer leerlingen muziek. “En binnenkort starten we ook met een uitgebreid opleidingsaanbod Beeldende Kunst.” En dat wordt niet alleen qua aanbod een uitdaging. “Het stijgend aantal leerlingen, het verlagen van de startleeftijd tot 6 jaar en de nieuwe richting zorgen voor een nood aan extra en specifieke ruimtes.”

Om die reden huurt de gemeente het gebouw in de Stationsstraat 17 vlakbij het station van Lede schuin tegenover café De Stube. “Deze ruimtes worden specifiek ingericht als ateliers voor de lessen beeldende kunst en men zal er onder begeleiding van onze leerkrachten kunnen experimenten met verschillende technieken wat betreft tekenen en schilderen. Ook werken met klei, karton en andere materialen staan op het programma.”

We huren onder de schattingsprijs en maken kans op 1.000 euro subsidie per maand. Schepen Bart Heestermans (Groen)

Omdat het gemeentebestuur oprecht gelooft in de toekomst van de kunstacademie wordt het nieuwe gebouw meteen voor negen jaar gehuurd. “De ligging is ideaal voor parking, bereikbaarheid en heeft een fietsenstalling”, motiveert schepen Bart Heestermans (Groen). Extra troef is de buitentuin en de nabijheid van het park van Mesen waar eveneens les gegeven kan worden. “Als tegenprestatie voor de lange huurperiode doet de eigenaar van het gebouw nog heel wat investeringen die nodig zijn om de ruimtes tegen 1 september als leslokalen te gebruiken”, aldus de schepen.

De man is overtuigd dat de gemeente een goede zaak doet. “De maandelijkse huurprijs van 1.500 euro ligt fors onder de geschatte prijs van 2.150 euro en door dit extra aanbod maken we bovendien kans op een subsidie van 58 euro per vierkante meter per jaar door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Als dat lukt ontvangen we iets meer dan 1.000 euro subsidie per jaar en wordt het project enorm interessant.”

De oppositiepartijen waren het project gunstig gezind en toonden zich tevreden. Gemeenteraadslid An Van Wesemael van oppositiepartij N-VA maakte wel een kanttekening. “Waarom kan hiervoor wel een oplossing worden gevonden en niet voor het OCMW- en gemeentepersoneel waar de situatie veel penibeler is?”, vroeg de politca. Schepen voor sociale zaken Geertrui Van De Velde (CD&V) reageerde dat ook daarvan werk wordt gemaakt, maar dat de vereisten anders zijn. “We handhaven de piste om de gebouwen van de politie te gebruiken zodra die diensten verhuisd zijn naar hun nieuwbouw langs de Hoogstraat”, besloot partijgenoot en burgemeester Roland Uyttendaele.