Kruispunt ‘De Ommegang’ wordt aangepakt voor vlotter en veiliger verkeer Koen Moreau

14 november 2019

17u14 4 Lede Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in overleg met de gemeente Lede het kruispunt van de Hoogstraat met de Ommeganglaan en Grotekapellelaan aanpassen.

Door de herinrichting van de Markt is het niet meer mogelijk om via de Markt naar de gewestweg N442 te rijden. Daardoor komt er extra veel verkeer langs de Ommeganglaan. Daar, en aan de overzijde in de Grotekapellelaan, zijn geen afzonderlijke linksafstroken, waardoor het verkeer er allesbehalve vlot verloopt.

Bedoeling is om in beide zijstraten afzonderlijke rijstroken voor afslaand verkeer te maken. Daarnaast zal een voor (brom)fietsers een van het verkeer gescheiden fietspad voorzien worden om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. De plannen zijn nog in ontwerpfase en bedoeling is om de werken te combineren met toekomstige rioleringswerken. Een specifieke timing is nog niet gekend.