Kruispunt bedolven onder maïs: uur opruimwerk voor brandweer Koen Moreau

08 oktober 2019

17u07 0 Lede Dat het momenteel oogstseizoen is voor maïs was dinsdagochtend duidelijk zichtbaar op het kruispunt van de Heiplasstraat met Langenakker.

Op dat kruispunt was flink wat maïs beland. Die was wellicht van de tractorkar geschoven bij het afdraaien. Vrijwilligers van brandweerpost Lede ruimden nog maar eens de maïs op. Die klus duurde een uurtje. Rond 8 uur was het kruispunt terug vrij. Indien kan aangetoond worden welke landbouwer verantwoordelijk was voor het ladingverlies krijgt die zonder meer de rekening gepresenteerd.