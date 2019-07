Kreupelhout vat vuur: bewoner kan beginnende brand zelf doven

KOEN MOREAU

25 juli 2019

18u34 0 Lede Alsof het nog niet warm genoeg was moesten de vrijwilligers van brandweerpost Lede donderdagnamiddag in volle uitrusting naar de Vuystermansstraat.

Daar was een won woningbrand gemeld, maar uiteindelijk bleek de situatie heel wat minder erg. Achter het huis had wat kreupelhout vuur gevat en de bewoner slaagde erin dit zelf te doven waardoor er geen schade was. De brandweer bluste het zaakje preventief nog even na. Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk.