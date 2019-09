Krakers broodautomaat betrapt en na achtervolging opgepakt KOEN MOREAU

01 september 2019

15u37 3 Lede Aan het kerkhof van Lede werden zaterdagavond twee dieven opgepakt door de politie. Het duo had even voordien in de Stationsstraat een broodautomaat van bakkerij Govaert opengebroken.

De diefstal werd opgemerkt doordat de hond van dochter Axiana alarm sloeg toen de automaat werd geforceerd. Daardoor werden de dieven op heterdaad betrapt en zetten ze het meteen op een lopen. “Ik heb meteen mijn papa verwittigd en samen met hem de achtervolging ingezet”, vertelt ze. Intussen werd de politie telefonisch op de hoogte gehouden, waardoor een ploeg de daders even later ter hoogte van het kerkhof kon inrekenen. Doordat de mannen ook gefilmd werden, konden ze niks anders dan bekennen.

De buit was uiteindelijk heel gering, want alle automaten worden dagelijks geleegd.” De schade aan de automaat loopt helaas heel wat hoger op. “De computergestuurde munters kosten aardig wat.” De dieven namen ook de opvangbak voor de munten en de geldwisselaar mee. “Die werden onderweg weggegooid en kunnen in de buurt van het station, het klein parkje of de omgeving van het kerkhof liggen.” De bakkersfamilie doet een oproep naar wie deze zaken zou zien. “In dat geval graag een seintje naar 0475/32.10.60.”