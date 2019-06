KOTK zoekt plantjesverkopers. Iets voor jou? KOEN MOREAU

07 juni 2019

17u55 0 Lede In het weekend van 13, 14 en 15 september trekken honderden vrijwilligers in Vlaanderen de straat op om plantjes te verkopen voor Kom Op Tegen Kanker.

“Aangezien we dit jaar voor de 25ste editie, waarvan de vierde voor Lede, net iets hoger mikken zijn we volop opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag een handje komen toesteken tijdens de verkoop van azalea’s”, vertelt comitéverantwoordelijke Igance Berckmoes. Wie graag wil helpen, kan vrijblijvend contact opnemen via ignaceberckmoes@hotmail.com. “En wie zich niet kan vrijmaken, nodigen we graag uit om voor 7 euro aan de verschillende supermarkten in Lede een plantje te kopen.”