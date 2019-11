Korpschef Luk Lacaeyse optimistisch: “Bouw politiehuis volledig op schema en binnen voorziene budget” Koen Moreau

17 november 2019

14u23 5 Lede Het nieuwe politiehuis tegenover het benzinestation van Gabriëls op de grens van de Hoogstraat van Lede met de Leedsesteenweg in Erpe is intussen wind- en waterdicht. “Van buiten uit ziet het er misschien al bruikbaar uit, maar er is nog immens veel werk vanbinnen en pas als dat achter de rug is, kan gestart worden met de aanleg van ruim 80 parkeerplaatsen”, vertelt hoofdcommissaris Luk Lacayese van de politiezone Erpe-Mere/Lede.

In alle eerdere communicaties werd beloofd dat het nieuwe politiehuis voor de medewerkers van de politiezone Erpe-Mere/Lede in het voorjaar van 2020 zou klaar zijn. “En die timing zullen we, met slechts 19 dagen weerverlet, ook halen”, verzekert korpschef Luk Lacaeyse. Toch betekent dat niet dat de politiemensen en burgerpersoneel in het voorjaar van 2020 nog verhuizen en dat is zonder twijfel ook slecht nieuws voor het personeel van het OCMW van Lede aangezien zij op hun beurt naar het leeggekomen politiecommissariaat zouden verhuizen.

De verhuis is pas mogelijk als ook de omgevingsaanleg voltooid is. Hoofdcommissaris Luk Lacaeyse

“De verhuis van ons huidig commissariaat naar het nieuw politiehuis is pas mogelijk als ook de omgevingsaanleg afgerond is. De aanbesteding voor die werken moet nog gebeuren en de effectieve aanleg, die naar schatting een drietal maanden zal duren, kan pas aanvatten als de bouwkranen en werfketen verdwenen zijn.” In het beste geval zal het politiehuis met aanliggend een 80-tal parkeerplaatsen en groenbeplanting rond het bouwverlof klaar zijn. “En omdat in volle vakantieperiode verhuizen geen goed idee is, mikken we – in alle voorzichtigheid – op oktober/november.”

Nog langer behelpen

Dat betekent dat het erbarmelijk gehuisveste personeel van het OCMW van Lede, dat na de verhuis van politie zijn intrek zal nemen in het huidige politiecommissariaat, wellicht niet meer op een verhuis in 2020 moet rekenen. Een jaar geleden luidden de personeelsleden nog de alarmbel met een open brief. “Wij moeten ons werk verrichten in onwaardige arbeidsomstandigheden. Onze kantoren lijden onder regeninslag, geurhinder en werden afgekeurd door de dienst Arbeidspreventie. Onze veiligheid wordt er op geen enkele manier meer gegarandeerd”, klonk het toen onomwonden. Ondanks die brief blijft het nu dus nog langer behelpen.

Het voorziene budget van 7,4 miljoen euro volstaat nog steeds. Hoofdcommissaris Luk Lacaeyse

De financiële weerslag van het nieuwe politiehuis op de gemeenten Erpe-Mere en Lede zou binnen de voorziene budgetten blijven. De bouw van het drie lagen tellende modulaire complex met kelderverdieping dat voldoet aan de laatste nieuwe normen op vlak van veiligheid, milieu, energie en een performante beveiliging werd geraamd op 7,4 miljoen euro. “En vandaag lijkt dat dankzij meer- en minwerken die in evenwicht zijn, nog steeds correct”, aldus Lacayese.

Of dat zo blijft, valt af te wachten. In politieke hoek valt zowel in Erpe-Mere als in Lede te horen dat rekening wordt gehouden met een serieuze meerkost die zou kunnen oplopen tot een miljoen euro. “Maar dat zal door de ingewikkelde constructie, waarbij noch de politie noch de gemeente bouwheer is, pas duidelijk worden op het moment van de oplevering door SOLvA op het einde van de rit”, luidt het daar. De toekomst zal uitwijzen wie gelijk heeft.