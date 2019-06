Koperen engel gestolen van grafmonument op kerkhof KOEN MOREAU

25 juni 2019

18u06 0 Lede Dieven stalen op het kerkhof van Oordegem een koperen engel van een grafmonument.

Het is niet duidelijk of er een verband is met de recente diefstal van koperen regenpijpen aan de kerk van Oordegem.