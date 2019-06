Koperdieven aan de haal met regenpijpen Sint-Martinuskerk KOEN MOREAU

17 juni 2019

17u52 0 Lede De voorbije week verdwenen regenpijpen aan de Sint-Martinuskerk van Oordegem.

Vermoed wordt dat koperdieven met lef de pijpen demonteerden. In 2015 gebeurden gelijkaardige diefstallen aan de kerken van Mere, Letterhoutem en Vlierzele. De prijs van koper bedraagt momenteel tussen de 2 en de 4 euro per kilogram. Wie iets verdacht opmerkte, mag dat altijd laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.