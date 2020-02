Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia start jeugdwerking Koen Moreau

04 februari 2020

07u46 0 Lede Musicerende jongeren tusssen 10 en 18 jaar kunnen voortaan ook terecht bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Lede.

Onder leiding van Elfriede Decelle, zelf klarinettist en leerkracht muzikale opvoeding aan SMC Lede, wordt gestart met een jeugdorkest. “Alle kinderen en jongeren die minstens twee jaar een instrument spelen zijn welkom”, vertelt zij.

Bedoeling is elke zondagochtend van 10.30 tot 11.30 uur te repeteren in de parketzaal in Huize Moens aan het dorp van Lede. “En op termijn willen we ook graag een keertje optreden”, knipoogt Elfriede. “En ieder die een blaasinstrument, slagwerk of een ander muziekinstrument speelt, mag eens komen proberen.” Meer info via harmonielede@gmail.com.

Opgelet: de repetitie van 9 februari is uitzonderlijk van 9 tot 10 uur.