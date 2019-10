Kleedkamerunits voor groeiend FC Smetlede Koen Moreau

19 oktober 2019

08u42 2 Lede Voetbalclub FC Smetlede doet het uitstekend. Vorig seizoen speelde de voetbalclub kampioen in vierde provinciale D en ook de jeugdwerking doet het geweldig met een steeds verder groeiend aantal spelertjes.

Om het voortbestaan van de club in ietwat comfortabele omstandigheden te garanderen beloofde de gemeente Lede voor de start van het seizoen twee kleedkamerunits, kostprijs 55.000 euro, te plaatsen. Die timing werd niet gehaald, maar deze week werden de comfortabele containers dan toch via het voetbalveld op hun plaats gezet waardoor ze eerstdaags in gebruik kunnen worden genomen.