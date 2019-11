Klacht CD&V Lede tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

19 november 2019

12u23

Bron: RVDJ 0

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van CD&V Lede tegen HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over de politieke achtergrond van de manier waarop mogelijke fraude bij het feestcomité van de gemeente Lede is aangepakt. De journalist stelt de vraag of het gemeentebestuur al meer dan een jaar op de hoogte was van de onregelmatigheden en of de extreemrechtse partij Lede Vlaams en Zinvol al die tijd niet geïnterpelleerd heeft over de zaak omdat ze, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, een voorakkoord had met CD&V.

De Raad is van oordeel dat de journalist in zijn feitelijke berichtgeving over het feestcomité en over het vermeende voorakkoord het nodige voorbehoud in acht heeft genomen, en dat hij in zijn analyse het recht heeft om de gegevens over het feestcomité en het voorakkoord met elkaar in verband te brengen. Verder is de Raad van mening dat een loyale kans op wederhoor is gegeven.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.