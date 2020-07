Klacht bij gouverneur: “Niet zeker of alle raadsleden aanwezig waren tijdens digitale gemeenteraadszittingen” Koen Moreau

18 juli 2020

10u29 3 Lede De digitale gemeenteraadszittingen in Lede verliepen de voorbije maanden niet zoals het hoort. Dat is de conclusie van de waarnemend gouverneur na een klacht van gemeenteraadslid Stijn Wille (Open Lede). Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) moet zich ook meer als voorzitter gedragen.

Het feit dat (vooral) leden van de meerderheid tijdens de digitale gemeenteraadszittingen zonder videobeelden op geen enkel moment te horen zijn, is niet zoals het hoort. Een zelfde conclusie geldt voor het stilzwijgend instemmen bij de voorgestelde punten waardoor enkel geweten is dat vanop de computer van raadsleden iemand was ingelogd. Ook de – reeds eerdere bekritiseerde – aanpak van gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe strookt niet altijd met het huishoudelijk reglement.

Geen fysieke vergadering

“Een digitale vergadering is verschillend van een fysieke vergadering aangezien niet onmiddellijk zichtbaar is of iemand mee stemt. Om de handopsteking zo goed mogelijk te benaderen, meen ik dat het aangewezen is dat wordt afgesproken dat alle raadsleden effectief een stem uitbrengen”, aldus waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

Iedereen aan het woord

De man raadt verder aan dat “om betwistingen uit te sluiten” alle raadsleden hun aanwezigheid mondeling bevestigen “zodat ze minstens één keer aan het woord zijn geweest”. Benieuwd of dit volstaat om niet tot een nieuwe marathonzitting tot 4 uur ’s morgens te komen zoals in juni.

Rol gemeenteraadsvoorzitter

Over de beslissing en aanpak van gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) om niet in te gaan op de vraag van Wille om een mondelinge stemming te houden zodat duidelijk was dat iedereen nog aanwezig was, is Detollenaere eveneens duidelijk. “Het is niet aan de voorzitter om te oordelen al dan niet in te gaan op dergelijke vraag. Als voorzitter had hij moeten nagaan of 1/3 van de raadsleden deze vraag ondersteunde.”

Spreekbuis voor meerderheid

De oppositiepartijen klaagden eerder al de aanpak van de gemeenteraadsvoorzitter aan waarbij de man eerder als spreekbuis voor de meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie fungeert dan als voorzitter van alle gemeenteraadsleden. Gemeenteraadslid Marc Boterberg (LV&Z) bleef in oktober op doktersadvies al heel wat weken weg van de oppositiebanken na een aanvaring met Maebe.

Werk aan de winkel

Een uitgestoken hand van de oppositie om samen een coronaplan van aanpak uit te werken wees Maebe eind mei nog af. Zaken die de oppositie op haar beurt allemaal maar wat graag in de verf zet, maar die het algemeen vertrouwen in de politiek geen deugd doen. Dringend tijd om werk te maken van een beter Lede, zonder partijpolitieke spelletjes.