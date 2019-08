Kies je hobby of sport tijdens 'Dag van de vrije tijd’ KOEN MOREAU

28 augustus 2019

17u18 0 Lede Zicht krijgen op het ruime vrijetijdsaanbod in Lede kan op zondagnamiddag 1 september tijdens de ‘Dag van de vrije tijd.

Van 14 tot 18 uur stellen - naast de academie, bibliotheek, cultuur-, jeugd- en sportdienst - een 30-tal verenigingen zich voor in sporthal De Ommegang. Een ideaal moment voor jong en oud om alle mogelijkheden in Lede te ontdekken of proberen. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.