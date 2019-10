Kermisvrienden opnieuw slachtoffer van vandalisme: reclamespandoek in acht stukken gescheurd Koen Moreau

06 oktober 2019

15u44 0 Lede Voor de tweede keer in enkele maanden tijd werden de kermisvrienden van Impe slachtoffer van vandalisme.

“Vrijdagavond werd onze spandoek aan Hof te Papegem tegenover het kapelletje volledig vernield”, vertelt Franky De Schrijver van de kermisvrienden. De organisatie maakte in mei identiek hetzelfde mee toen ze reclame maakten voor ‘Impe Lekker Dorp’. Ook dit keer werden palen gebroken en het spandoek in verschillende stukken gescheurd.

Klacht tegen onbekenden

“Blijkbaar loopt in de streek iemand rond die het niet zo heeft op food-events en op kermissen”, vult Klaas Van Limbergen aan. De organisatoren overwegen klacht in te dienen tegen onbekenden, maar laten zich niet afschrikken. “Vanaf donderdagavond pakken we uit met een fijn kermisprogramma”, luidt het. Na de uitbetaling van de spaarkas is er op vrijdagavond vanaf 18 uur een avondmarkt. Zaterdag kan je vanaf 8 uur op Impedorp en in de Wijmenstraat snuisteren op een rommelmarkt en garageverkoop.

“Stal Impenshof staat vanaf 10 uur klaar voor voor pony- en paardenritjes en om 19.30 uur is er een optreden van de Beau 4 Band.” Zondag kan je om 11 uur genieten van een kermisaperitief, opent Stal Impenshof om 14 uur opnieuw de deuren en is er vanaf 16 uur kindergrime. Om 16 uur speelt ‘Het huisorkest’ waarna een ‘open micro’ volgt. Om 18 uur staan Willie Jacob and the Velvet Cat op de planken.

Maandagavond zorgen ex-medewerkers van Radio Buitenbeentje voor retro, schlager en nederlandstalige hits. Afsluiten gebeurt dinsdag vanaf 10 uur met een kleinveemarkt.