Kermisvrienden klaar voor vierde editie Impe Lekker Dorp KOEN MOREAU

26 mei 2019

12u05 30 Lede Smikkelen en smullen is – hoe kan het ook anders – opnieuw het thema van de vierde editie van Impe Lekker Dorp op zaterdagavond 22 en zondagmiddag 23 juni.

“Voor de vierde keer gingen en zijn we op zoek naar lekkere standjes om ons dorp op de kaart te zetten”, vertelt Franky De Schrijver van De Impse Kermisvrienden. De succesformule, die ooit startte in de school en voor de volgende en tweede editie verhuisde naar de loods op de hoek van de Wijmenier, is na enkele jaren van stilte sinds vorig jaar duidelijk terug van weggeweest.

Te vinden op het gratis toegankelijk Impe dorp: braadworsten, hamburgers, ijs van Lotte, pasta en beenham van het SMO-showkorps, Oosterse Thaise keuken van Crispy Crepe aan Overmere Donk, lollywafels en hotdogs bij Ampersant, pita bij LKV D’Au Mollekes, aardbeien met gin en escargots. “We vonden dus heel wat lekkere kramen, maar daar kunnen er zeker nog enkele bij”, knipoogt Franky.

Dankzij de 22 vrijwillige medewerkers, hoofsponsor Albert Vastgoed, de omliggende horeca-zaken en tal van andere sympathisanten valt er naast smikkelen en smullen nog meer te beleven. “We zorgen doorlopend voor randanimatie met een springkasteel en kindergrimme.”

Frituur De Retro zorgt bij de start zaterdagavond om 16 uur voor een educatieve roofvogelshow waarna men vanaf 17 uur gratis met de dieren op de foto kan. “Om 19 uur treedt de Promille Rockband op en om 20.45 uur neemt Dust over.” Zondag herbeginnen we om 11.30 uur met de vertrouwde recepten. ’s Avonds treedt om 18 uur The Bridger op en om 20 uur Soulmatic 9.”