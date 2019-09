Kermisgeschenk voor horecazaken op dorp: terrasschermen ter waarde van 70.000 euro Koen Moreau

19 september 2019

18u23 2 Lede Net voor het kermisweekend werden alle horecazaken rond het marktplein van Lede uitgerust met identieke windschermen.

De gemeente kocht die schermen om de heraangelegde markt nog aantrekkelijker te maken en een wildgroei van verschillende systemen en kleuren te vermijden. Daartoe investeerde de gemeente Lede 70.000 euro belastinggeld. De gebruikers betalen een vergoeding van 50 euro per maand. Een enorme visuele verbetering zouden we de schermen niet noemen, maar de terrasbezoekers kunnen voortaan in elk geval uit de wind genieten van een hapje en een drankje.