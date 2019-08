Kermis met wielerwedstrijden, keramiektentoonstelling en stevige kermisfuif KOEN MOREAU

20 augustus 2019

11u33 0 Lede Sport en Nering Oordegem pakt ter gelegenheid van Oordegem kermis uit met verschillende wielerwedstrijd.

Zo is er zaterdagnamiddag 24 augustus om 16.30 uur een wielerwedstrijd op open omloop voor gentlemen. Om 19 uur wordt het criterium voor Clubs uit Groot-Lede gereden en om 20 uur is er een criterium speciaal voor Oordegemnaren. Aansluitend is er vanaf 21.30 uur een ‘Fifties Fever’-kermisfuif in de tent op Oordegemdorp.

Maandag kan je daar vanaf 20 uur genieten van het muzikaal geweld van ‘De Toâpe Geraapte’. Laatste kermisdag is dinsdag 27 augustus met om 16 uur een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften. In het Ontmoetingscentrum kan je terecht voor de ‘Dag van de lege portemonnees’.

Tijdens de kermis kan je dankzij Davidsfonds Oordegem in de bibliotheek van Oordegem terecht voor en tentoonstelling van keramiekwerken van Leen Henderickx.