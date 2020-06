Kenneth (25) start in coronatijden als fietsenmaker: “Fietsen zijn booming business” Koen Moreau

12 juni 2020

07u34 32 Wanzele Tien dagen nadat Kenneth De Troyer (25) in de garage naast zijn huis langs Wanzelekouter als fietsenmaker aan de slag ging, staan er al aardig wat fietsen te wachten op herstelling en afhaling. “Mensen zijn blij dat ze niet meer naar Lede, Oordegem of Wetteren moeten.”

Niet alleen de fietsverkoop zit in de lift. Ook de vraag naar herstellingen neemt toe. “Reeds voor de coronacrisis merkte ik dat steeds meer mensen naar de fiets grepen. Die gewoonte zet zich nu tijdens alle maatregelen nog verder door”, vertelt de uit Hillegem afkomstige fietsenmaker Kenneth De Troyer.

“Mijn vriendin was van Lede en sinds kort wonen we hier in Wanzele.” Een dorp waarvan we niet terugvonden wanneer de laatste fietsenmaker er de deuren sloot. “Maar daar is nu verandering in gekomen.” Na zes jaar wielrennen bij de jeugd en vier jaar in loondienst bij een fietsenmaker besloot Kenneth zelf voorzichtig de sprong te wagen.

Voorzichtig

“Het was altijd mijn droom om als zelfstandige aan de slag te gaan, de passie voor het fietsen heb ik al sinds mijn jeugd en in mijn job als fietsenmaker deed ik veel ervaring op. De keuze was dus snel gemaakt”, vertelt hij. Toch blijft het een voorzichtige sprong. “Sinds enkele maanden ben ik aan de slag als technisch operator in een drieploegensysteem bij Resilux in Wetteren. Mijn vrije tijd gebruik ik om als fietsenmaker te starten.”

Door die ploegen heeft de nieuwe fietsenhersteller geen vaste openingsuren. “Elke maand publiceer ik mijn openingsuren op mijn Facebookpagina en voor de klanten maak ik een briefje. Ik begrijp dat mijn drieweekse logica dat niet meteen voor iedereen is.” Op termijn droomt Kenneth wel van uitgebreidere uren.

Open deur

“Wie zijn vak kent, heeft serieus werk en ik hoop daar binnenkort bij te horen.” Nieuwe fietsen verkopen zit er momenteel nog niet in. “Daarvoor is de startinvestering net iets te groot, maar mijn deur staat voor eenvoudige en complexere herstellingen open voor iedereen.”

Meer info op de Facebookpagina Fietsen De Troyer of bij Kenneth zelf in de Wanzelekouter 31.