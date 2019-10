Kasteel van Mesen herleeft in Nederlandse maquette box Koen Moreau

09 oktober 2019

21u42 0 Lede Dat het kasteel van Mesen na de sloop van de oude schoolgebouwen in 2015 nog lang niet vergeten is, blijkt nu in het Nederlandse Bakhuizen.

Thomas Hiensch uit Friesland die al jaren gefascineerd is door de geschiedenis van het domein, de Orangerie, het Hollands Paviljoen, de schoolvleugels en bijgebouwen bouwde net een indrukwekkende maquette die je zo terugvoert naar de tijd van toen. “Ik heb in de gebouwen rondgelopen en het leek of de tijd er stil was blijven staan. Namen van keukenhulpen stonden nog boven de kapstokken en een verlaten lessenaar stond er als stille getuige van het internaatverleden. Nadat het gebouw gesloopt werd, wou ik het op mijn manier opnieuw tot leven wekken”, aldus de man.

Nadat Hiensch kort voor de sloop een art-nouveau-schildering uit 1921 borg en er een mini-product van maakte, was hij de voorbije zes maanden bijna elke avond in de weer om aan de hand van foto’s, beelden en tekeningen de gebouwen te reconstrueren. Het resultaat is - in tegenstelling tot de treurige resterende ruïne van het oude Markizaatgebouw - een prachtige maquette en een leuk filmpje over de ‘making of’. Een mooi initiatief dat bewijst dat het kasteel van Mesen aan het historische Markizaat nog steeds tot ver buiten de gemeentegrenzen tot de verbeelding spreekt.