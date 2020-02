Karateclub Taisho Lede schittert op Oost-Vlaams kampioenschap Koen Moreau

02 februari 2020

13u31 0 Lede Het eerste tornooi van het jaar leverde met tal van podiumplaatsen en medailles al meteen een uitmuntende start op voor karateclub Taisho Lede.

Hoofdtrainer Jean-Pierre Meert kijkt dan ook tevreden en gerust vooruit op de komende tornooien en kampioenschappen. “De resultaten zijn veelbelovend en zijn we als club trots op. Het is wel altijd de bedoeling van Taisho Lede geweest om goede karateka’s te maken van onze leden. Dat dit zich vertaalt in goede uitslagen is mooi meegenomen, maar is niet de uiteindelijke bedoeling van de club. We trainen traditionele karate waarbij discipline en doorzettingsvermogen belangrijke eigenschappen zijn.”

De podiumplaatsen:

- Preminiemen kata: brons voor Maaren Stockx

- Miniemen kumite jongens: Mauro Van Den Bossche

- Ploegkata premiemen en miniemen: goud

- Kadetten jongens kumite: brons voor Aaron Troch

- Scholieren jongens kumite: goud voor Ruben Redant, zilver voor Ryan De Vleeschouwer, 4de plaats voor Bronco Van Sante

- Scholieren jongens kata: zilver voor Bronco Van Sante, brons voor Ruben Redant

- Ruben Redant: algemeen kampioen Oost-Vlaanderen

- Scholieren meisjes kata: goud, zilver en brons voor Taisho Lede met Rani De Craim, Lisa De Troy en Lies De Ridder

- Scholieren meisjes kumite: brons voor Rani De Craim en Lisa De Troy

- Kunioren heren kata: 4de plaats Jonas De Mulder

Taisho Lede traint in sporthal Ommegang in Lede op woensdag, vrijdag en zondag. Alle info op www.taisho-lede.be.