Kamsalamanders spotten in Vallei van de Serskampse Beek KOEN MOREAU

03 juli 2019

16u32 0 Lede Natuurliefhebbers die willen ontdekken wat de Vallei van de Serskampse Beek te bieden heeft, kunnen op vrijdagnamiddag 5 juli mee op pad met Natuurpunt.

Van 14 tot 17 uur trekt de vzw Effen Weg, die wandelen bij mensen met (chronische) pijn wil stimuleren, onder begeleiding van wandel-initiator Ides Hanssens doorheen het prachtige natuurgebied D’Heide, de hotspot waar er veel Kamsalamanders leven, maar ook de aangrenzende bossen zoals het Paelepelbos. Start en aankomst aan café Sparrenhof langs Oud Smetlede 100 in Oordegem. De tocht is ongeveer vijf kilometer en er is een extra lus mogelijk van twee kilometer. Niet-leden betalen 2 euro. Graag vooraf inschrijven via info@effenweg.be of 0472/57.71.19